Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI KUTLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi dersler." yazılı görsel de yer aldı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ YENİ EĞİTİM YILININ HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu sabah ders zilleri, Türkiye'nin hem bugünleri hem de yarınları olan biricik evlatlarımız için çaldı. Okul bahçeleri, bir süredir hasret kaldığı neşeli çocuk sesleriyle yeniden canlandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın tüm öğrencilerimize, kıymetli eğitimcilerimize, değerli velilerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgili çocuklar, hepinize derslerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Yürekten inanıyorum ki her biriniz, ülkemizin geleceğine güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceksiniz."

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim, sadece çocuklarımızın bireysel gelişiminin değil, toplumsal kalkınmamızın da en önemli yapı taşıdır. Bu vesileyle tüm eğitim camiamızın sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.