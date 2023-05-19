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Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Mayıs'ta Malatya'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs Salı günü Malatya'ya gelerek konteyner kentte Malatyalılarla buluşacak.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 13:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Mayıs'ta Malatya'ya geliyor
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28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya gelerek depremzedeler ile bir araya gelecek.

Erdoğan'ın programına ilişkin AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Namık Gören, 23 Mayıs Salı günü gerçekleşecek olan buluşmaya herkesi davet etti. Elazığ yolu üzerindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Konteyner Kentinde saat 13.30'da başlayacak olan buluşmada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedeler ile bir araya geleceğini söyleyen Gören, "Geçtiğimiz Pazar günü yapılan ve tarihin en büyük katılımı ile gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinde milletimiz PKK, FETÖ ve tefeciler ile el ele kol kola gezenleri sandığa gömmüştür. Bu tarih Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta milletimizin teveccühü ile kazanacağımız zaferin de ayak sesleridir. Bu tarih aynı zamanda Türkiye Yüzyılı tarihidir. Türkiye Yüzyılı vizyonunu ülkemize kazandıran dünya lideri mazlumların umudu ve biz depremzedelerin umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 23 Mayıs 2023 Salı günü 13.30 Kültür ve Turizm Bakanlığı konteyner kentinde hemşerilerimiz ile bir araya gelecektir. Hasretle, muhabbetle beklediğimiz bu buluşmaya tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milletvekilleri Öznur Çalık ile yeni seçilen milletvekillerinden İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve parti yönetimi katıldı.

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