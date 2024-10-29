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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, 'Cumhuriyetimiz 101 yıl önce yeni bir devlet olarak değil yeniden başlangıcın sembolü olan bir rejim olarak kurulmuştur. Bugün küllerimizin değil, sahip olduğumuz imkanların, azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Bir başka ifadeyle yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz' dedi.

29 Ekim 2024 Salı 19:23 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Cumhuriyetimiz 101 yıl önce yeni bir devlet olarak değil yeniden başlangıcın sembolü olan bir rejim olarak kurulmuştur

Bugün küllerimizin değil, sahip olduğumuz imkanların, azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Bir başka ifadeyle yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz

İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır

Bu millet tarihin her döneminde maruz kaldığı her saldırıların üstesinden gelmeyi başararak küllerinden yeniden doğmayı başarmış asil bir millettir.

Ezelden beri her şeyin fani olduğuna inanan milletimiz, sadece devletini ebet müddet tahayyül etmiştir. Bu düşünce Orhon Kitabelerinde, "Ey Türk milleti, üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir?" diyerek ifade ediliyor

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