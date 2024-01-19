Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinden "İnsanlı İlk Uzay Misyonu", Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmasıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıl önce "bilim misyonu" ve "son hedef" olarak belirlediği ve gerçekleşmesini planladığı uzay yolculuğu ilgili şu ifadelere yer vermişti:

Son hedefimiz, evet, bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki, birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler vardır.

O söz gerçek oldu!



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10.02.2021 tarihinde 'Millî Uzay Programı' tanıtımında yaptığı konuşmasında, "Bir Türk vatandaşı, bilim misyonuyla uzaya gönderilecek" demişti. Başkan Erdoğan'ın o sözü bugün gerçek oldu. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya çıktı.... pic.twitter.com/N9gCotu6kN — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 18, 2024

Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, elbette bir turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek, gerekli eğitimleri almasını sağlayacak ve uzaya göndereceğiz.

Bu sayede, uluslararası uzay istasyonunun altyapısından yararlanarak bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız.