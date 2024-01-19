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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yıl önce “son hedef” demişti! Türkiye'nin tarihi uzay misyonu gerçekleşti

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracının Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce “son hedef” olarak belirlediği uzay misyonuna dair konuşmasını yeniden gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hayali gerçekleştirmek olarak nitelediği bu hedefe ilişkin, “Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, elbette bir turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz” açıklamalarında bulunmuştu.

Star19 Ocak 2024 Cuma 04:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yıl önce “son hedef” demişti! Türkiye'nin tarihi uzay misyonu gerçekleşti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinden "İnsanlı İlk Uzay Misyonu", Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmasıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıl önce "bilim misyonu" ve "son hedef" olarak belirlediği ve gerçekleşmesini planladığı uzay yolculuğu ilgili şu ifadelere yer vermişti:

Son hedefimiz, evet, bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki, birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler vardır.

Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, elbette bir turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek, gerekli eğitimleri almasını sağlayacak ve uzaya göndereceğiz.

Bu sayede, uluslararası uzay istasyonunun altyapısından yararlanarak bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız.

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