İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3792
  • EURO
    17,6867
  • ALTIN
    977.242
  • BIST100
    2527.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''31 Mart Dünya Tütünsüz Günü''nde gençlerle bir araya gelecek
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''31 Mart Dünya Tütünsüz Günü''nde gençlerle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen '31 Mart Dünya Tütünsüz Günü'nde, alanında başarılı gençlerle bir araya gelecek.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü'nce ilan edilen "31 Mart Dünya Tütünsüz Günü"nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, spor, sağlık, sanat, akademi, sivil toplum, eğitim ve gençlik çalışmaları alanında başarılı gençlerin katılımıyla etkinlik düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tütün ürünleriyle mücadeleye ilişkin mesajlarını paylaşacağı etkinlikte, gençler de gözlemlerini Erdoğan'a aktaracak.

- Erdoğan, tütün ürünlerinin zararlarını sık sık dile getiriyor

Sigara karşıtlığını sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün ürünlerinin zararları konusunda uyarılarda bulunurken, bu yöndeki yasal düzenlemelere de öncülük ediyor.

Erdoğan, uzun süredir, katıldığı toplantılar ile gezilerde sigara kullananlardan, bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözleri karşılığında paketlerini alıyor.

Bu paketler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sergilenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.