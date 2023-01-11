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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 4 üniversiteye rektör atandı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 01:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ'NİN MADDELERİ GEREĞİNCE YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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