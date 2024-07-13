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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık sinsi plan birkaç saatte bertaraf edildi

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimiz 15 Temmuz'da desten yazdı. (FETÖ'cülerin) 40 yıl boyunca bukalemun gibi 40 kılığa bürünerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 15 Temmuz gecesi de Türkiye'yi işgal edeceklerini zannediyorlardı ama 40 yıllık plan sadece birkaç saat içinde boşa gitti.' dedi.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık sinsi plan birkaç saatte bertaraf edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Ölüm kusan silahlara göğsümüzü siper ederek destan yazdığımız o gece Merhum Mustafa Cambaz'la beraber 252 vatan evladını şehit verdik.

* Gönlümüzden geçtiği üzere Şehit Mustafa Cambaz kendisinden sonra gelen genç yeteneklere yol göstermeye, ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

* FETÖ'cü terör örgütü tarafından şehit edilen Mustafa Canbaz kardeşimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum.

* Hangi alanda olursa olsun hüner ehline hak ettiği değerin verilmesi, taltif ve takdir edilmesi son derece mühimdir. Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın yeni kabiliyetlerin keşfine imkan sağlayacağına inanıyorum.

* Kendi namuslarına emanet edilen silahları milletin direnişini kırmak için doğrulttular. Oysa her şeyi en ince detayın kadar hesaplamışlardı.

* 40 yıl boyunca bukalemun gibi 40 kılığa bürünerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 15 Temmuz gecesi de Türkiye'yi işgal edeceklerini zannediyorlardı ama 40 yıllık plan sadece birkaç saat içinde boşa gitti.

* Üstad Necip Fazıl 'Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu gerisi yalnız çelik çomakmış' diyor. hangi dalda olursa olsun bizim sanat anlayışımızın temelinde güzel olanı görmek ve güzellikleri göstermek düşüncesi vardır.

* Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını bir gecede bozarak tarihimize ve bizden sonraki nesillerimize şeref madalyası olarak taşıyacakları yeni bir zafer armağan ettik.

15 Temmuz gecesi meydanlar yerine bankamatik kuyruklarına koşanlar, milletin destanına çamur atanlar, velhasıl o gece yaşadıkları derin hayal kırıklığının acısını yıllardır unutamayanlar istemese de biz 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız.

* Gazze'de sadece uluslararası kuruluşlar değil, maalesef İslam aleminin kurumları da başarılı bir sınav verememiştir.

* 2 milyarı bulan nüfusu, trilyon dolarları aşan ekonomik gücüne rağmen İslam dünyasının İsrail'e söz geçirememesi üzerinde hepimizin düşünmesi gerekiyor.

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