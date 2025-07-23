Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:

Eskişehir'deki orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eskişehir'de "Yeşil Vatan"ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit düşen kahramanlarımızın acısı yüreklerimizi yaktı. Yeşil Vatan uğruna can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Seyitgazi ilçemizde meydana gelen orman yangınında 5'i orman işçimiz, 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımızı şehit vermenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet, makamları âli olsun inşallah.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Eskişehir'de Yeşil Vatan'ımızı korumak için orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman emekçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm orman camiasına başsağlığı diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz, şehitlerimizin ailelerine ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek üzere sahadadır. Başımız sağ olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Eskişehir'den gelen haberin acısı düştü yüreğimize. Seyitgazi'de devam eden orman yangınında Yeşil Vatan için canı pahasına mücadele ederken şehit olan kahraman orman işçilerimize ve AKUT çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.