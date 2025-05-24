Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Etnospor Kültür Festivali'nde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı.

Erdoğan, festival kapsamındaki gösterileri yakından takip etti.

7. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NDE ÜÇÜNCÜ GÜN BAŞLADI

7. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri başladı.

Dünya Etnospor Birliği tarafından gerçekleştirilen ve TürkMedya'nın ana medya sponsoru olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.