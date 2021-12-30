Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 22:37 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 22:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını oyladı.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını oylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu, Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafından yana kullandı.