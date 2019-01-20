Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
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