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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye ulaştı.

9 Temmuz 2024 Salı 20:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ulaştı
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