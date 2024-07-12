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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esed görüşmesi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nun ardından basın toplantısı düzenledi. Öte yandan Erdoğan konuşma sonrası basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

12 Temmuz 2024 Cuma 02:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esed görüşmesi ne zaman?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarında bulundu.

    Erdoğan, Türkiye'ye dönmeden önce basın toplantısı düzenleyerek NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "BU DARGINLIĞI BİTİRİP YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATALIM İSTİYORUZ"

    Esed ile ilgili sorulan soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım. Bu konuyla Dışişleri Bakanım ilgileniyor. Bu dargınlığı bitirip yeni bir süreci başlatalım istiyoruz." dedi.

    • Erdoğan basın toplantısı
    • Esed görüşme planları
    • NATO-Ukrayna Konseyi

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