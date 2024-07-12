Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esed görüşmesi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarında bulundu.

Erdoğan, Türkiye'ye dönmeden önce basın toplantısı düzenleyerek NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esed ile ilgili sorulan soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım. Bu konuyla Dışişleri Bakanım ilgileniyor. Bu dargınlığı bitirip yeni bir süreci başlatalım istiyoruz." dedi.