Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Gazeteci ve Yazarlarla İftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İster geleneksel medyada ister dijital mecralarda çalışıyor olsun, tüm gazetecilerimizin ve yazarlarımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum.

Uğurlamak üzere olduğumuz Ramazan ayı, insanın hem kendisiyle hem toplumla olan ilişkilerini yeniden düşünmesine, değerlendirmesine ve kendisini sorgulamasına zemin hazırlayan müstesna bir zaman dilimidir.

İsrail'in Gazze soykırımını dünyaya duyurmaya çalışırken şehit düşen 275 gazeteciyi kemali hürmetle anıyorum

Hakikatin izini süren basın emekçilerinin taşıdığı yük, son derecede mühim ve kritiktir.