CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'in yanında olduk, hep olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:- Bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz.
- Bosna Hersek'e desteğimiz sürecek.
- Bosna Hersek'te geniş tabanlı toplumsal uzlaşı hakim olmalı.
- (Bosna Hersek) İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz.
- Geçmiş tecrübeler ışığında Bosna-Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanlar'ın istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor
- Askeri ve güvenlik işbirliğini de ele aldık.
- Kimlikle karşılıklı seyahat yakında gerçekleştirilecek.
- Savunmada işbirliği güçlenecek.- 90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz.
- Gazze'deki katliam için BM'de atılacak adımları konuştuk.
- Ayşenur'un hesabını soracağız. Failler hukuk karşısında hesap verecektir.