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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'in yanında olduk, hep olacağız

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz.' dedi.

14 Eylül 2024 Cumartesi 15:14 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz.

- Bosna Hersek'e desteğimiz sürecek.

- Bosna Hersek'te geniş tabanlı toplumsal uzlaşı hakim olmalı.

- (Bosna Hersek) İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz.

- Geçmiş tecrübeler ışığında Bosna-Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanlar'ın istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor

- Askeri ve güvenlik işbirliğini de ele aldık.

- Kimlikle karşılıklı seyahat yakında gerçekleştirilecek.

- Savunmada işbirliği güçlenecek.

- 90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz.

- Gazze'deki katliam için BM'de atılacak adımları konuştuk.

- Ayşenur'un hesabını soracağız. Failler hukuk karşısında hesap verecektir.

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