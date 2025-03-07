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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı Programında açıklamalarda bulunuyor.

7 Mart 2025 Cuma 20:13 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı Programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Esnaf ve sanatkârlık her şeyden önce emek ve bereket gerektirir. El emeğinin göz nuruyla buluşması demektir

Mesleğe başlayan esnaf ve sanatkarlara bugün de ticaret erbabımıza rehber olması gereken ahilik yeminini ettirmiştir. Bu yeminle esnaf ve sanatkarlarımız çalışmayı ibadet sayan bir anlayışlar işini yapacağına söz verirlermiş

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