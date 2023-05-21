Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde: Biz birileri gibi turist edasıyla gezmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Deprem bölgesi ziyaretlerimize düzenlediğimiz ziyaretlerimize gençlerle başlamak istedik. Biz birileri gibi buraları deprem turisti edalarıyla gezmiyoruz. Yapılan her işi takip ediyoruz. Bakanlarımızla kurumlarımızla, gönüllülerimizle ve Cumhur İttifakının mensuplarıyla depremzedeleri hiç yalnız bırakmadık.

"SEÇİMDE SANILANIN AKSİNE GENÇLİKTEN EN BÜYÜK DESTEĞİ BİZ ALDIK"

Onlar kendilerince sizlerle aramızı açmaya çalıştılar, halbuki biz siyasi hayatımız boyunca gençlerimizle yol yürüdük. Onlar gençleri harflerle etiketlendirirken biz gençlerimizi sanatla, kültürle vizyonlarını genişletmek için çalıştık. Gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz.

Seçimde sanılanın aksine gençlikten en büyük desteği biz aldık. Spordan bilime her alanda dünyanın dört bir yanında başarılarıyla gururlandık. Burada kütüphenesiyle derslikleriyle adeta bir hayat okulu kurulduğunu görüyoruz.

"SAVUNMA SANAYİİ SEKTÖRÜNÜN ÜRETİM TESİSLERİNİ DEPREM BÖLGESİNE KURUYORUZ"

Sizlerin gözlerindeki ışıltı bize daha çok çalışma azmi veriyor. Bu enerjiyle deprem bölgesindeki şehirlerimizi kuruyoruz. Savunma Sanayii sektörünün üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konektör üretim tesis kuruyoruz. Mesleki eğitimde sessiz devrim gerçekleştirdik.

Önümüzdeki dönemde gençlerimizin önündeki eğitim imkanlarını genişletmekle kalmayarak dünya ile rekabet edecek şekilde kaliteyi de yükseltmeye odaklanacağız. Yetiştirdiği insanların dışarıya kaptıran Türkiye artık cazip bir ülke haline geldi.

Gençler, biz artık sizlerin zamanınızın misafirleriyiz. Vazifem sizin hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır. Bizim buralara kazık çakacak halimiz yok, Türkiye emin ellerdedir dediğimizde size bırakıp yolumuza devam edeceğiz.

Depremzedelere etmedik hakareti bırakmayanların, dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız. Gençlerimizden isteğim, elinizin altındaki sınırsız bilgi kaynaklarını söylediklerimi teyit etmek için kullanın. Göreceksiniz ki söylediklerimizin eksiği var fazlası yok. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

Sizlerin hayatın her alanında gelişiminize fırsat sağlamak için buradayız. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de sizlerin arasından çıkanları parlamentoda göreceğiz. Rabbim hepinizin bahtını, ufkunu açık eylesin.