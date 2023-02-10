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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin vurduğu Adıyaman'daki çadır kentte incelemelerde bulundu.

10 Şubat 2023 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çadır kentte incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'ın ardından Malatya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da önceki gün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki afetzedelerle bir araya geldi.

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