İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0979
  • EURO
    20,5671
  • ALTIN
    1207.41
  • BIST100
    5022.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere bugün Adıyaman'a gidecek.

27 Mart 2023 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine gidiyor
ABONE OL

Afet konutlarına ilişkin Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin sözleşmeleri yapılarak yapım süreci başladı. 23 Mart itibarıyla ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 17 bin 902 konutun temeli atıldı.

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.

DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPACAK

Erdoğan, temel atma töreninin ardından çadır kent ziyaretinde bulunacak ve Adıyamanlı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca depremden etkilenen illere ziyaretini sürdürecek.

1 YILDA DEPREM BÖLGESİNDE TOPLAMDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki, üç ay içinde 11 ilde toplamda 319 bin konutun yapımını başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, "Ardından da etap etap şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız." dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • afet bölgesi
  • deprem
  • depremzede

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.