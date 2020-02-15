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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuşuyor
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuşuyor

15 Şubat 2020 Cumartesi19:15 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 19:15

Hasankeyf'teki tarihi yapılar karla görsel şölen sundu

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