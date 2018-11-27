Başkan Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarma sorunu yoktur

Başkan Erdoğan, 20 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Ankara'nın belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, İzmir'in belediye başkan adayı ise Nihat Zeybekci oldu.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayını Güney Amerika ziyaretinden sonra açıklayacağını söyledi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şöyle konuştu: "AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu? Çalışmalar devam ediyor." MHP ile ittifak konusunda ise, "Karşılıklı jestlerimiz olabilir" açıklamasında bulundu.

İTTİFAK GÖRÜŞMESİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 55 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından yapılan açıklamada yerel seçimlerde işbirliğine yönelik önemli bir aşamaya gelindiği ifade edilmişti.

MHP lideri Bahçeli'den daha sonra yapılan açıklamada partisinin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağı açıklanmıştı.