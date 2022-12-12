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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı davayı kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında yaptığı açıklamalar sebebiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açtığı davayı kazandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplam 55 bin lira manevi tazminat ödedi.

IHA12 Aralık 2022 Pazartesi 14:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı davayı kazandı
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Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Avukat Hüseyin Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi. Dava sonucu Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesi yönünde karar verildiğini belirten Aydın, söz konusunun paranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle TÜRGEV'e bağışlandığını aktardı.

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