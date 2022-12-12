Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı davayı kazandı

Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Avukat Hüseyin Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi. Dava sonucu Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesi yönünde karar verildiğini belirten Aydın, söz konusunun paranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle TÜRGEV'e bağışlandığını aktardı.