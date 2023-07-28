Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pendik'teki Ali Baba Cemevi'nde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldığı belirtildi.

Erdoğan`ı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Cumhurbaşkanı`na Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı, cemevindeki programda katılımcılarla iftar yaptı. Yemekten sonra cemevi yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan`a hediyeler takdim etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Aşure günlerini kutladı.

Ziyaretle ilgili AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Veli Arslan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, insanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi'nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şâd olsun" dedi.