Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

06 Mart 2020 Cuma 19:46 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 20:04

Başkan Erdoğan, görüşmede Merkel'e, İdlib konusunda varılan anlaşmayla masum sivillerin korunmasını ve Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı açıklamasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan askerlerimizin güvenliğini temin ettikleri belirtildi.

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