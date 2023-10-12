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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

12 Ekim 2023 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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İletişim Başkanlığı'ndan açıklama:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

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