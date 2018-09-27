Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Berlin'de temaslarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen Türkler ve Müslümanlar gün içerisinde, Türkiye, Almanya ve çeşitli ülkelere ait bayraklar ile renkli görüntüler oluşturdu.