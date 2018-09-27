Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da coşkuyla karşılandı
Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Berlin'de halk tarafından karşılandı.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Berlin'de temaslarını gerçekleştirmeye devam ediyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen Türkler ve Müslümanlar gün içerisinde, Türkiye, Almanya ve çeşitli ülkelere ait bayraklar ile renkli görüntüler oluşturdu.
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