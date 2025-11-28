İSTANBUL 21°C / 12°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefete seslendi: Alet olduğunuz bu yıpratma savaşından vazgeçin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefete seslendi: Alet olduğunuz bu yıpratma savaşından vazgeçin

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu millet siz güveniyor. Bu süreçte sizin hedef alınmanıza, asılsız iddialara maruz kalmanıza, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından sizlere saldırılmasına da eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Ana muhalefet aktörlerinin bilerek veya bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

AA28 Kasım 2025 Cuma 14:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefete seslendi: Alet olduğunuz bu yıpratma savaşından vazgeçin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla İstanbul'la birlikte 81 ilimizdeki güvenlik güçlerimize selamlarımı gönderiyorum.

Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

Sizlerle daima kıvanç duyduğumuzu ve duyacağımızı bilmenizi isterim. Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz, milletimizin huzuru, esenliği ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor.

7 gün 24 saat ülkemizin dört bir tarafında mesai harcayan güvenlik birimlerimizde görev alan bütün kardeşlerime milletim adına teşekkür ediyorum.

Envanterlerinde bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlaya araçların yenilenmesi çalışmalarını geçen yıl başlattık. Böylece görev ve araçlarımızın yeteneğini hem de vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini artırıyoruz.

Yeni araçlarımızın zehir tacirleri , ve şehir eşkıyalarıyla mücadele başta olmak üzere, güvenlik ve asayiş faaliyetlerimizin başarılı şekilde ifasında sizlere yardımcı olacağına inanıyorum.

Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşlarımızın katkısı çok önemlidir.

"DEVLET-MİLLET BAĞINI GÜÇLENDİRDİK"

Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ yıprandı. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan güvenlik güçlerimiz çekti. Kendini hukukun ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamaları yüzünden hepimiz ciddi sıkıntılar yaşadık. Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını güçlendirdik.

Şu an insanımızın askerinden polisine jandarmasından sahil güvenliğine kadar emniyet birimlerimizin tamamına desteği en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu olumlu iklimi daha da güçlendirmeye kararlıyız.

Milletin huzuruna kast eden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifesidir. Vatandaş size baktığında kendini güvende hissetmeli, "İyi ki devletimiz var" demeli. Bu konuda size desteğim sonsuzdur, tamdır.

Suça ve suçlulara karşı yürüttüğünüz her mücadelede yanınızdayım. Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı, insana hürmet içinde hareket edeceğinizden şüphe duymuyorum.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • jandarma
  • hizmete alım töreni

