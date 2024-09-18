Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışma yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Ülkemizin büyüklüğüne ve saygınlığına yaraşır çizgide bizleri temsil eden müteahhitlerimizle iftihar ediyoruz.

* İsrail'in Gazze'ye saldırıları sebebiyle artan gerilim, ciddi bir endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

* Müteahhitlik sektörünün dünyadaki başarısı Türk ekonomisi ve insan kaynağının ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.

* Ülkemizin büyüklüğüne ve saygınlığına yaraşır çizgide bizleri temsil eden müteahhitlerimizle iftihar ediyoruz.

* Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörümüz maalesef ülkemizdeki ideolojik çevrelerin haksız eleştirilerine maruz kaldı, kalıyor.

* İnşaat sektöründeki her hamle 250'den fazla alt sektörü etkiliyor. Ülkemizde 6 milyon insan doğrudan ya da dolaylı olarak bu sektörden geçimini sağlıyor.

* (Türk müteahhitlik sektörü) Firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sıradayız. Gelir sıralamasına göre ise ilk 8 ülkeden biriyiz.

* 2012, 2013 ve 2021 yıllarında 30 milyar dolarlık proje tutarlarıyla bu alanda rekor kırdık.

* Türk dış politikası içe dönük bir karaktere sahipti. Bu içe kapanıklığın faturasını birçok başlıkta ödedik.

* Havalimanlarından otoyollarına kadar her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı.

* 2002 yılında göreve geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı. Biz bunu 7 kat artışla 256 milyar dolara çıkardık.

* Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Artık trilyonu konuşuyoruz, neredeydik, bakın şimdi neredeyiz. Uluslararası yatırımlarda 270 milyar dolar sınırına yaklaştık.

* Dış politikada bu atılımları yaparken çok sık eleştrilere maruz kaldık. Eksen kayması tartışması bunlardan biriydi. 2024 Türkiyesini 30-40 yıl öncesinin kalıplarına mahkum etmek ülkemize yapılacak çok büyük bir haksızlıktır.

* Dünya değişirken, ekonomide, üretimde, teknolojide yeni güç merkezleri ortaya çıkarken biz de kendimizi buna adapte etmek mecburiyetindeyiz.