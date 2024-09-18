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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışma yok

“Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Maksimalist söylemler tartışmalara ket vurur. Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı yok.' dedi.

18 Eylül 2024 Çarşamba 14:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışma yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Ülkemizin büyüklüğüne ve saygınlığına yaraşır çizgide bizleri temsil eden müteahhitlerimizle iftihar ediyoruz.

* İsrail'in Gazze'ye saldırıları sebebiyle artan gerilim, ciddi bir endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

* Müteahhitlik sektörünün dünyadaki başarısı Türk ekonomisi ve insan kaynağının ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.

* Ülkemizin büyüklüğüne ve saygınlığına yaraşır çizgide bizleri temsil eden müteahhitlerimizle iftihar ediyoruz.

* Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörümüz maalesef ülkemizdeki ideolojik çevrelerin haksız eleştirilerine maruz kaldı, kalıyor.

* İnşaat sektöründeki her hamle 250'den fazla alt sektörü etkiliyor. Ülkemizde 6 milyon insan doğrudan ya da dolaylı olarak bu sektörden geçimini sağlıyor.

* (Türk müteahhitlik sektörü) Firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sıradayız. Gelir sıralamasına göre ise ilk 8 ülkeden biriyiz.

* 2012, 2013 ve 2021 yıllarında 30 milyar dolarlık proje tutarlarıyla bu alanda rekor kırdık.

* Türk dış politikası içe dönük bir karaktere sahipti. Bu içe kapanıklığın faturasını birçok başlıkta ödedik.

* Havalimanlarından otoyollarına kadar her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı.

* 2002 yılında göreve geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı. Biz bunu 7 kat artışla 256 milyar dolara çıkardık.

* Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Artık trilyonu konuşuyoruz, neredeydik, bakın şimdi neredeyiz. Uluslararası yatırımlarda 270 milyar dolar sınırına yaklaştık.

* Dış politikada bu atılımları yaparken çok sık eleştrilere maruz kaldık. Eksen kayması tartışması bunlardan biriydi. 2024 Türkiyesini 30-40 yıl öncesinin kalıplarına mahkum etmek ülkemize yapılacak çok büyük bir haksızlıktır.

* Dünya değişirken, ekonomide, üretimde, teknolojide yeni güç merkezleri ortaya çıkarken biz de kendimizi buna adapte etmek mecburiyetindeyiz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Müteahhitlik
  • ankara

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