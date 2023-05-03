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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da yangın söndürme uçağı teslim törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da “Orman Genel Müdürlüğü Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli, gece görev yapabilen T70 helikopterine “Nefes, insanlı keşif uçağına ise “Otağ” ismini verdi.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 13:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da yangın söndürme uçağı teslim törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava filosunun oluşturulmasına katkı sağlayacak uçaklar ve helikopterlerin teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni" için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesislerine geldi.

Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, OGM envanterine dahil edilecek 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağı hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, ilk olarak yüksek teknolojiye sahip insanlı keşif uçağını inceledi. Bakan Kirişci'den uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, bu uçağa "OTAĞ" ismini verdi. Erdoğan, uçağın gövdesine 3 Mayıs 2023 tarihiyle "OTAĞ" ismini yazdı, imzasını attı.

Pilotlarla da görüşerek hayırlı olsun dileklerini ileten Erdoğan, daha sonra uçağın önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, "NEFES" adını verdiği T70 helikopterinin gövdesine de ismini yazdı ve imzasını attı.

OGM çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'a, Bakan Kirişci, Türkiye'deki her bir şehre özgü ağaçların anlatıldığı "Şehrin En Köklüsü" kitabını takdim etti.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları da katıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Yangın Söndürme Uçakları
  • tören

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