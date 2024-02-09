Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları;

Akseki Belediye Başkan Adayı

Aksu Belediye Başkan Adayı

Alanya Belediye Başkan Adayı

Demre Belediye Başkan Adayı

Döşemealtı Belediye Başkan Adayı

Elmalı Belediye Başkan Adayı

Finike Belediye Başkan Aday

Gazipaşa Belediye Başkan Adayı

Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı

İbradı Belediye Başkan Adayı

Kaş Belediye Başkan Adayı

Kemer Belediye Başkan Adayı

Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer

Korkuteli Belediye Başkan Adayı

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Durali Kolpak

Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhantekin

Manavgat Belediye Başkan Adayı Süleyman Okudan

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu

Serik Belediye Başkan Adayı Veli Vural

- "ŞEHİRLERİMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZA HAZIRLAYACAK BİR YOL HARİTASI ORTAYA KOYDUK"



Erdoğan, ülkenin turizm başkenti, tarımın, ticaretin, sanayinin, diplomasinin lokomotif şehri Antalya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'yü daha önce açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının da belirlenmesiyle tam saha pres yapacak şekilde çalışacakları bir döneme girdiklerini ifade etti.

Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiklerinde önlerine çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldıkları haksızlıklara rağmen şehirlere hizmet için aşkla çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, millete hizmet yolunda bahane aramadıklarını, kolayı seçenlerden asla olmadıklarını, belediyelerin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak vatandaşın sorunlarına çözüm ürettiklerini kaydetti.

Erdoğan, "Bir önceki seçimde işbaşına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan, tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz, çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten altyapı ve üstyapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı." diye konuştu.

Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşların istifadesine sunduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların her anında hep yanında olduklarını, böyle bir anlayışla illere hizmet ettiklerini aktardı.

Erdoğan, şehirlerin nüfusunun çoğalması ve şehirleşmenin artmasıyla, insanların belediyelerden beklentilerinin de değiştiğini vurguladı.

Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, yolunu inşa eden, parkını yapan, toplu ulaşım hizmeti veren bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir konuma yükselttiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte bu değişen ve çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Aşık Yunus'un o veciz ifadesiyle söyleyecek olursak 'Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem, yeniden doğarız, bizden kim usanası.' Biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil aynı zamanda belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik, geliştirdik, adeta tekemmül ettik. Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Bunu da 30 Ocak'ta Ankara'da Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamemiz olarak kamuoyumuzla paylaştık.

Amacımız özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Antalya, Cumhur İttifakı'yla yeni bir döneme yelken açacaktır."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün bilgisiyle, tecrübesiyle ve yetkin ekibiyle şehre hizmete hazır olduğunu belirten Erdoğan, ilçe belediye başkanlarının da desteğiyle 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağını ifade etti.

Türkiye genelindeki tüm belediyelerde hayata geçirmeyi hedefledikleri politikalar hakkında bilgi veren Erdoğan, yeni dönemde Türkiye'nin her yerinde afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri inşa edeceklerini söyledi.



Şehirleri iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceklerini, akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu altyapılar kuracaklarını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı hassas, kuşatıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız. Yerel yönetimlerin güçlü aile, güçlü toplum anlayışını desteklemesini temin edeceğiz. Kültür ve medeniyet tasavvuruna dayalı projeler üreteceğiz. Çevreye ve tabiata karşı hassas, yeşil kalkınmayı benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan sürdürülebilir belediye yönetimlerine destek olacağız. Evlatlarımıza havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirler bırakmak için var gücümüzle çalışacağız."

- "HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN HEP BİRLİKTE 31 MART'A KADAR ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirleri, mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu ve güvenli yerleşim yerleri haline getireceklerini vurgulayarak, kırsaldaki insanların hayat standartlarını yükselterek herkesin doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ve temin edeceklerini ifade etti.

Belediye yönetimlerinin tamamını etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu bir anlayışa kavuşturacaklarını belirten Erdoğan, "Kaliteli hizmete ve şehir sakinlerinin memnuniyetine öncelik veren yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe taşıyacağız. Gerçek belediyecilik sözümüzü, üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever kavramlarıyla zenginleştiriyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için hep birlikte 31 Mart'a kadar çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Akdeniz'in öteki ucundan bile duyulsun. Bu salon 5 bin kişilik. Dolayısıyla sesin çok çok, gümbür gümbür çıkması lazım. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Antalya'mızı Türkiye Yüzyılı hizmetleriyle taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız?"

Türkiye'yi 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluştururken istisnasız her şehriyle birlikte büyüttüklerini ve geliştirdiklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, turizmden spora her alanda Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırladıklarını söyledi.

Bu süreçte içeride ve dışarıda verilen mücadelenin şahidinin Antalyalılar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Antalya'da doğru düzgün bir havalimanımız bile yoktu. Bugünkü havalimanına Antalya'yı kimler hazırladı? İşte bugün bile VİP salonu açılışını, aynı şekilde devlet konuk evinin açılışını yaptık. Neden? Yurt dışından buralara misafirlerimiz geldiği zaman farklı bir Antalya görsün, farklı bir Antalya Havalimanı görsün. Çünkü biz dünyada farklıyız. Farkımızı ortaya koymamız lazım. Hiçbir engele aldırmadan, tuzağa takılmadan, oyuna gelmeden milletimizle hedeflerimize doğru yürüdük, yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "2024 TURİZM HEDEFİMİZ 60 MİLYON ZİYARETÇİ, 60 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen 57 milyon turistin 16 milyonuna Antalya'nın ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir başka ifadeyle Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Antalya turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla Türkiye'nin turizm başkenti ünvanını korudu. Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir. Turist sayısını 2002 yılındaki 13 milyon seviyesinden nasıl 57 milyona çıkardıysak, inşallah 60 milyon hedefini de tutturacağız."

Antalya'nın dünyanın dört bir yanına yaptığı gıda ihracatıyla da öne çıktığına işaret eden Erdoğan, bu şehrin son 21 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en çarpıcı örneği olduğunu belirtti.

- "CHP'Yİ YÖNETENLERİN TEK GÜNDEMİ KİMİN ADAMININ NEREDE ADAY GÖSTERİLECEĞİNDEN İBARET"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vakit ve enerjilerini şehirleri Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlayacak program, projeler ve planlar için harcadıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Peki, biz bu işlerle meşgulken ülkemizin ikinci büyük partisi CHP ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? Aslında CHP'nin yapması gereken her başlıkta bizim karşımızda daha büyük, daha iddialı, daha iyi çalışılmış programlarla çıkmaktır.

Madem oy oranı itibarıyla iktidardaki partiye en yakın sensin, öyleyse yapman gereken budur. Ama bakıyorsunuz CHP yöneticilerinin gündeminde sırf laf olsun diye söyledikleri ipe sapa gelmez, yalan yanlış ifadeleri bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Ne ülkenin meseleleri, ne ülkenin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan sıkıntılar bunların umurunda değil. Türkiye'de neler olduğundan, dünyanın nereye doğru evrildiğinden, insanlığın hangi sınamalarla karşılaştığından haberleri dahi yok. Eskisi, yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceğinden ibaret. Tüm mücadeleleri, tüm kavgaları, siyasetteki tek varlık gayeleri budur."

Salondakilere, "31 Mart akşamına hazır mısınız? Gümbür gümbür geliyor musunuz? Madem ki kefeni giydik o zaman gereğini yapacağız" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de tam anlamıyla 'Belediyeler Meydan Muharebesi' yaşanmaktadır. CHP'nin acemi genel başkanı, aday belirleme üzerinden aklınca bize laf atıyordu, 'Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar' diye. Şimdi Özgür Efendi'nin sesi soluğu çıkmıyor.

Biz Bay Kemal ile en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamazsak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bunlar Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aynı durumu yaşamaması için dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir. Gerçekten de CHP bir alaca karanlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. CHP'nin bünyesini kuşatan, ihanet üzerinde yükselen alaca karanlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Muhalefet partisine oy verenlerin de bu tablodan rahatsızlık duyduğunu belirten, Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki seçimler, şehirlerimizin gerçek belediyecilikle buluşmasının yanında CHP'de taşların yerine oturmasına da yardımcı olacaktır. Tabii biz bunların hepsine siyasetin cilvesi diye bakıyor, asıl olarak işimize odaklanıyoruz. Ülkemizi nasıl 2023 hedeflerine dayalı orta ve uzun vadeli programlarla bugüne getirdiysek Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da geleceğe taşıyacağız. Hep söylediğimiz gibi bizim her alanda hayata geçirecek daha çok eserimiz, milletimize kazandıracak daha çok hizmetimiz var."

- "TÜRKİYE'Yİ SEÇKİN BİR YERE ULAŞTIRANA KADAR GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"



Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında, seçkin bir yere ulaştırana kadar gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Terör örgütlerini üzerimize salsalar da sinsi tuzaklarla önümüzü kesmeye kalksalar da bizi yolumuzdan çeviremeyecekler." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İktidarlarımız dönemi boyunca önümüze çıkan sorunları nasıl birer birer çözdüysek, çalışanından emeklisine kadar vatandaşlarımızın bugünkü sıkıntılarını da biz hal yoluna koyacağız. Bu konuda bizimle yarışacak vizyonu, programı, projesi olan hiçbir parti ve ekip yoktur. Önlerine 3 keçi katsanız, ellerine bir kasa portakal verseniz akşama hepsini de kaybedip gelecek kifayetsizlikteki tiplere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilir."

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime girilen yerlerde gerek AK Parti adayları gerekse MHP adayları için aynı samimiyet ve fedakarlıkla çalışacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birazdan sizlere takdim edeceğim her anınızda hep yanınızda olacak birleşik belediye başkan adaylarımızla 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın bayrağını zirveye dikeceğiz." diye konuştu.

- Notlar

Toplantının yapıldığı salonda "Anayız, bacıyız, kadınız, Antalya'nın altın çağına hazırız, kararlıyız", "Antalya'nın altın çağı başlıyor" pankartı ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 19 ilçe belediye başkan adayını alfabetik sıraya göre çağırarak tanıttı.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de katıldı.