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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında ölen öğrencinin ailesine taziyelerini iletti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında ölen öğrencinin ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın babasına taziyelerini iletti.

AA27 Ekim 2023 Cuma 23:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında ölen öğrencinin ailesine taziyelerini iletti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ertaş'ın ailesinin Pendik Kurtköy Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Bak'ın telefonuyla baba Akın Ertaş ile görüştü. Taziyelerini ileten Erdoğan, aileye sabır diledi.

Baba Ertaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Biz hani onlara alet olmamaya özen göstermeye çalıştık. Çünkü görüyoruz, duyuyoruz, neler olduğunu da biliyoruz. İnşallah çocuğumun adı en azından böyle şeylerde geçmesin diye işte çaba sarf ettik. Sağ olun, sizden de Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • taziye
  • Zeren Ertaş

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