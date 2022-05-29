Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



Aziz milletim Konstantiniyye muhakkak fetholunacaktır, onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun ordusu, askeri ne güzel askerdir buyuran sevgililer sevgilisi peygamber efendimizin İstanbul'un fethiyle, 569. yıldönümünü kutladığımız bugünde aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor.

Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler İstanbul'un inşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Aziz milletim, sayın MHP Genel Başkanı, BBP Genel Başkanı, sevgili İstanbullular, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki kıymetli gençler. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

'2053 VİZYONUMUZA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK'

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Rabbime beni böyle şanlı milletin ferdi olarak dünyaya getirdiği için hamdediyorum. Bu fetih nesline hizmet etme şerefi bahşettiği için hamdediyorum, bizleri bugün burada şu güzel iklimde buluşturduğu için hamdediyorum.

Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü. Cumhur İttifakı olarak biraradayız. Bu yıldönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki, fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık.

'FETİHLER ÇAĞLAR ÜSTÜ OLUR'

2053 vizyonumuzu temsilen 600 evladımız da burada. Bu sembollerin her biri geleceğe tutulmuş birer ışıktır. Evlatlarımız yarın kendi sorumluluk alanındaki başarıyla milletimizin iftihar vesilelerine d önüşeceklerdir. Burada vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır.

Fetihler çağlar üstü olur. Çağlar böyle açılır, böyle kapanır. Geceler vardır uykuyla geçer, sarhoş kusmuklarıyla lekelenir, geceler vardır, ihtiraslar çağıldar, yuvalar yıkılır, geceler vardır dirilişe gebedir, fecrolur şehri İstanbul fetholunur. Bir çağ kapanır, bir çağ açılır.

Çağ açıp çağ kapatan ecdada rahmet olsun. Çağ kapatıp çağ açacak evlatlarımızın gazaları şimdiden mubarek olsun. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençlerimizin gayretleri kutlu olsun."