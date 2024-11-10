Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yeni Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Türkiye bir dönem gardrop Atatürkçülerinden çok çekmiştir. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin hem Atatürk'e hem ülkemize hem de milletimizin birlik ve bütünlüğüne verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanları ile yarışır seviyeye ulaşmıştır.

Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle, hepimizin ortak hedefi ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir

Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar, Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır. Tarihi gerçeklerden kopuk değerlendirmeler de bu durumu değiştirmeyecektir

Cumhuriyet tarihimiz boyunca her dönem, farklı görünümler altında ama aynı gayeye hizmet eden nice sinsi oyunla boğuşmuştur

Gazi'nin ömrü en azından bir on yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik

Bir süredir yaşadığımız ekonomik sıkıntıların birilerinin iştahını kabarttığını görüyoruz, biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Aldığımız tedbirler ve başarıyla uyguladığımız program sayesinde bu sıkıntıyı da geride bırakarak, alnımızın akıyla çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın