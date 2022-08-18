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Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes için devrede: Ukrayna'da kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ukrayna'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması sonrasında Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Lviv'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla bir üçlü zirve de yapılacak. Zirvenin ardından ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.

18 Ağustos 2022 Perşembe 07:19 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin davetine icabetle, bugün Lviv'e günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Zirvenin ardından ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

GUTERRES İSTANBUL'DAKİ MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDECEK

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Guterres'in Ukrayna ziyaretinin ayrıntılarını açıkladı, Guterrres'in Zelenski'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

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