Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldığı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Avrupa ve bölgeden 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katıldığı zirve marjında Erdoğan, aralarında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un da aralarında yer aldığı liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.