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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldığı Macaristan'daki temaslarının ardından İstanbul'a hareket etti.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldığı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

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LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Avrupa ve bölgeden 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katıldığı zirve marjında Erdoğan, aralarında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un da aralarında yer aldığı liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Macaristan'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macaristan temaslarında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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