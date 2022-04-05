Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Avukatlar Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan avukatlığın hukuk sisteminin en önemli unsularından biri olduğunu belirtirken, "Adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum.