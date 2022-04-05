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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Avukatlar Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Avukatlar Günü'nü kutladı.

5 Nisan 2022 Salı 21:00 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 21:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan avukatlığın hukuk sisteminin en önemli unsularından biri olduğunu belirtirken, "Adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum.

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