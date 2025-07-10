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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 19:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Avusturya'nın ticaret ve yatırım alanlarındaki potansiyelini verimli bir biçimde kullanması gerektiğini, iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Erdoğan, Türkiye'nin savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini, Gazze'deki insani durumun ise felaket boyutunda olduğunu ve acil insani yardımların bölgeye bir an önce ulaştırılmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de istikrarın daim kılınmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönüşlerinin sağlanması için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

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