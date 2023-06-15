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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum.' dedi.

15 Haziran 2023 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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