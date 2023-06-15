Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.