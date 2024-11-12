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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki programının ardından Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki programının ardından özel uçak 'CAN' ile Ankara'ya geldi.

AA12 Kasım 2024 Salı 19:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki programının ardından Ankara'ya geldi
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Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.

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