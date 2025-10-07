İSTANBUL 19°C / 13°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak 'TC-TUR' uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

7 Ekim 2025 Salı 18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Gebele şehrindeki temasları sonrası Gebele Uluslararası Havalimanı'na gitti.

Havalimanında Erdoğan'ı, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Gebele Bölge Valisi Sebuhi Abdullayev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Birol Akgün uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Azerbaycan'dan ayrıldı.

