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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'den KKTC'ye geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak 'TC-TRK' ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'den KKTC'ye geçti
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Erdoğan'ı, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da KKTC'ye gitti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • KKTC

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