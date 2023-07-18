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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak 'TC-TRK' ile Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti.

18 Temmuz 2023 Salı 21:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gitti
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Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

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