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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de depremzedelerle beraber yemek yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki Sosyal Tesislerinde, kente gelen depremzedelerle beraber yemek yedi.

IHA19 Mart 2023 Pazar 20:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de depremzedelerle beraber yemek yedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bor Karbür Üretim Tesisinin açılış törenine katıldı.

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılış töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eti Maden İşletmesinin Sosyal Tesislerinde kalan depremzede vatandaşlarımızla yemek yedi.

Erdoğan, burada hem depremzede vatandaşlarımızı dinledi, hem de onlara yaptığı konuşmasında deprem bölgesinin yeniden hızlıca inşa edilerek verilen sözlerin yerine getirileceğini söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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