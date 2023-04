Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini daha çözmek için buradayız. Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın açılışı için buradayız. Metro hattımızın İstanbulumuza kazandıran Ulaştırma Bakanlığımızı tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu şehri kalbimizin her hücresiyle seviyoruz. Kimse kusura bakmayın, İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin gün be gün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. İstanbul'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz. Havasını birlikte soluduğumuz İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için, İBB yapmadığı için devraldı. 3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te verecek İstanbul. Şimdi 14 Mayıs'ta seçimlerde bunlara dersini vereceğiz.