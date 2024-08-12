Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık edecek! AK Parti MYK'da gündem yoğun... İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle bugün toplanacak. Toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'taki 23'üncü kuruluş yılı programının hazırlıkları ele alınacak. MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak.



MYK'DA YOĞUN GÜNDEM



Ekonomideki son durum değerlendirilecek, enflasyondaki düşüş sonrası başlayan yeni dönem görüşülecek. Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak. MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor.

'GELECEĞİN ADI'

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü programı çerçevesinde 81 ilde kutlamalar yapılacak. Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program Ankara'da çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Genel Merkezdeki program, kurulan ekranlar aracılığıyla illerden takip edilebilecek. "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla kutlanacak yeni yaşta, bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin de AK Parti'ye katılması bekleniyor. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, kutlama programına ilişkin, "Görkemli ama aşırıya kaçmayan sade ve etkili bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız" dedi.

