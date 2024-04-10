Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı için Bayram tebriği paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.
Erdoğan mesajında dünyaya barış diledi:
Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum
Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 10, 2024
Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/KxN6EKxu34