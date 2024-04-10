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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği: Tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği: Tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.' dedi.

10 Nisan 2024 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği: Tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı için Bayram tebriği paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan mesajında dünyaya barış diledi:

Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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