Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/S98xjMTYrv— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 23, 2023