AA 19.01.2020 14:48 - Güncelleme: 19.01.2020 15:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.

Erdoğan da yanlarına giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere geldiği Berlin'de havaalanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Hotel'e geçti.