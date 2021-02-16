16 Şubat 2021 Salı 18:40 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 19:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Vatanı önce dil sonra ordu bekler, bunun için Türkçe'mize çok sıkı sahip çıkmalıyız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanı önce dil sonra ordu bekler, bunun için Türkçe'mize çok sıkı sahip çıkmalıyız."

Erdoğan: "Üzülerek ifade etmek isterim ki dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçe'mizi gölgede bırakıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimiz arasında sosyal medya dili geçerli bir yazı diline dönüşüyor. Tabelalarda yabancı dil kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz. Milli bir seferberlik ruhuyla gençlerimize sözün, dilin, kelimelerin kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız. Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. 'Dünya dili Türkçe' diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz. 18 ayrı bakanlık, kurum kuruluş marifetiyle harekete geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimiz güç kaybettiği sürece, siyasi sınırlarımızın da ortak kültür ve medeniyetimizin de haritalarda yalnızca bir çizgiden ibaret kalmasına mani olamayız."