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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'nde bir pastaneden alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi'nde bir pastaneye girerek alışveriş yaptı.

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Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, açılış hazırlıklarında sona yaklaşılan Çamlıca Camisi'ne geldi. Erdoğan, burada incelemelerde bulunduktan sonra Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sonra Kısıklı'daki konutuna geçmek için buradan ayrıldı. Yolu üzerinde vatandaşların sevgi gösterilerine aracından el sallayarak karşılık veren Erdoğan, alışveriş yapmak için bir pastaneye girdi.
 
Erdoğan, alışveriş sonrası dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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